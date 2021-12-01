Землетрус сколихнув Карпати: де саме стались підземні поштовхи і якої потужності

Землетрус сколихнув Карпати: де саме стались підземні поштовхи і якої потужності

Сейсмологи зафіксували відчутний землетрус магнітудою 4 бали.

У вівторок, 30 листопада, в румунських Карпатах, за 123 км від кордону з Україною, стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 4 бали зафіксували в районі гір Вранча на глибині 125 км.

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Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус стався о 18:20 год. за київським часом.

Підземні поштовхи могли відчути люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Сейсмологи зазначили, що цей землетрус не був загрозливим для населення.

Результати обробки даних землетрусу

Нагадаємо, 9 листопада в одному з районів Прикарпаття вшосте за рік зафіксували землетрус.

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