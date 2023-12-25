Землетрус у Китаї: кількість жертв зростає, а мороз заважає розшукувати людей під завалами

Через землетрус у північно-західному регіоні Китаю загинули щонайменше 149 людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісти після тижневих пошуків.

Про це пише Reuters.

Епіцентр підземних поштовхів був у провінціях Цинхай і Ганьсу. Остання постраждала найбільше. Понад 200 тисяч будинків зруйновані, а 15 тисяч опинилися на межі руйнування. Близько тисячі людей травмовані після землетрусу.

Місцева влада пояснила наслідки руйнувань тим, що епіцентр землетрусу був неглибоко. До того ж у регіоні відносно мʼякі осадові породи, а ще старі будинки, зроблені з дерева, цегли й навіть землі.

За повідомленням CCTV, центрального китайського телеканалу, район, що постраждав від землетрусу, географічно є перехідною зоною між двома плато з ландшафтами висотою від 1 800 до 4 300 метрів і з дуже складною топографією. Ситуація також ускладнилася через сильне похолодання, що охопило більшу частину Китаю від минулого тижня. У вівторок, 19 грудня, температура в районі епіцентру землетрусу в Ганьсу впала ввечері приблизно до -15 градусів за Цельсієм.

Тому, за інформацією рятувальників, люди, які опинилися під завалами за температури -10 градусів, наражаються на ризик швидкого переохолодження і можуть прожити тільки від п'яти до 10 годин, навіть якщо вони не постраждали.

Сейсмологічне бюро провінції Ганьсу заявило, що сильні поштовхи магнітудою 5, як і раніше, можливі в цьому районі найближчими днями, зважаючи на характеристики землетрусу в понеділок, історичну сейсмічну активність та інші чинники.

Станом на ранок 20 грудня сталося два афтершоки магнітудою 4,0 і вище та вісім магнітудою 3,0 і вище, повідомив Китайський центр сейсмічних мереж.

Міністерство фінансів Китаю і Міністерство боротьби зі стихійними лихами виділили 200 мільйонів юанів, або близько $28 мільйонів, на рятувальні роботи в постраждалих від землетрусу провінціях Ганьсу і Цинхай.

Нагадаємо, найсмертоносніший землетрус у Китаї за останні десятиліття стався 2008 року, коли землетрус магнітудою 8,0 зійшов на Сичуань, забравши життя майже 70 тисяч осіб.

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