Землетрус у Мʼянмі: як медсестри рятували новонароджених (зворушливі кадри)

Землетрус / © Associated Press

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З’явилося відео з пологового відділення місцевої лікарні під час землетрусу у Мʼянмі. Медсестри кинули усі сили на порятунок дітей, ризикуючи власним життям.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 09:37, 31.03.25 Кількість переглядів 54 Показали, як медсестри рятували новонароджених під час землетрусу у Мʼянмі

На кількахвилинному ролику видно, як співробітниці лікарні міцно тримають немовлят, стараючись заспокоїти їх та вберегти від наслідків землетрусу. Для цього, звісно, треба мати хоробрість та чуйність. Медики робили те, що мали, і це викликає справжнє захоплення.

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Нагадаємо, у Мʼянмі відбувся потужний землетрус, який забрав життя понад 1600 людей. Ще 2 376 людей зазнали поранень.