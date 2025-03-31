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Землетрус у Мʼянмі: як медсестри рятували новонароджених (зворушливі кадри)
Жінки ні на мить не залишили малечу, яка щойно прийшла у цей світ.
З’явилося відео з пологового відділення місцевої лікарні під час землетрусу у Мʼянмі. Медсестри кинули усі сили на порятунок дітей, ризикуючи власним життям.
Кадри оприлюднили у Мережі.
На кількахвилинному ролику видно, як співробітниці лікарні міцно тримають немовлят, стараючись заспокоїти їх та вберегти від наслідків землетрусу. Для цього, звісно, треба мати хоробрість та чуйність. Медики робили те, що мали, і це викликає справжнє захоплення.
Нагадаємо, у Мʼянмі відбувся потужний землетрус, який забрав життя понад 1600 людей. Ще 2 376 людей зазнали поранень.