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Землетрус у М’янмі: загинули майже 700 осіб — США прогнозують тисячі жертв
На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.
Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався 28 березня в центральній частині М’янми, зросла до 694 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
У Бангкоку загинули три людини. Щонайменше 90 осіб вважаються зниклими безвісти на місці обвалення однієї з висотних будівель.
Землетруси такого масштабу рідкісні на материковій частині Південно-Східної Азії. В останнє століття в М’янмі або її околицях сталося всього три землетруси магнітудою 7,7 або вище. Останній потужний землетрус стався 1988 року -недалеко від кордону країни з Китаєм.
Вашингтон проаналізував стихійне лихо на основі його сили й глибини, пише ВВС. За даними Геологічної служби США й Агентства США з міжнародного розвитку, землетрус міг забрати тисячі життів і спричинити значні економічні збитки. Найбільше постраждали міста Сагайн і Мейктіла.
Нагадаємо, 28 березня зафіксували землетрус у 7,7 бала. У двох країнах відбулися обвали будинків. Більше про це читайте у новині.