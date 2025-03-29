ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1244
Час на прочитання
1 хв

Землетрус у М’янмі: загинули майже 700 осіб — США прогнозують тисячі жертв

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки землетрусу у Таїланді

Наслідки землетрусу у Таїланді / © Associated Press

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався 28 березня в центральній частині М’янми, зросла до 694 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

У Бангкоку загинули три людини. Щонайменше 90 осіб вважаються зниклими безвісти на місці обвалення однієї з висотних будівель.

Землетруси такого масштабу рідкісні на материковій частині Південно-Східної Азії. В останнє століття в М’янмі або її околицях сталося всього три землетруси магнітудою 7,7 або вище. Останній потужний землетрус стався 1988 року -недалеко від кордону країни з Китаєм.

Вашингтон проаналізував стихійне лихо на основі його сили й глибини, пише ВВС. За даними Геологічної служби США й Агентства США з міжнародного розвитку, землетрус міг забрати тисячі життів і спричинити значні економічні збитки. Найбільше постраждали міста Сагайн і Мейктіла.

Нагадаємо, 28 березня зафіксували землетрус у 7,7 бала. У двох країнах відбулися обвали будинків. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie