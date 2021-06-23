Землетрус у Перу: на проїжджу частину сипалося каміння, мешканці в паніці вибігали з будинків

Серйозних ушкоджень немає.
У Перу у вівторок увечері, 22 червня, на центральному узбережжі стався землетрус силою 5,8 бала.
Про це повідомляє ABC News.
Землетрус відчувався в столиці країни Лімі. На проїжджу частину тихоокеанського узбережжя міста посипалися камені.
Деякі жителі Ліми в паніці вибігли зі своїх будинків, які трусило підземними поштовхами.
Зазначимо, що у Перу часто відбуваються землетруси, країна розташована в так званому вогняному кільці Тихого океану.
Нагадаємо, що у Стамбулі 19 червня стався землетрус магнітудою 3,9.
А 8 червня у с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2, 6 бала.