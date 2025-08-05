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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
1 хв

Землетрус у Росії та напад дронів на РФ: головні новини ночі 5 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Землетрус

Землетрус / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 серпня 2025 року:

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