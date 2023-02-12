Землетрус у Туреччині: 131 людину підозрюють у порушеннях норм будівництва, 107 затримано

На території постраждалих від землетрусу провінцій зруйновані або дуже пошкоджені майже 25 тисяч будівель.

У Туреччині правоохоронці в рамках розслідування злочинів, пов’язаних із руйнівним землетрусом, який стався 6 лютого, = підозрюють 131 особу у порушенні будівельних норм під час зведення житлових будинків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на віцепрезидента Туреччини Фуата Октайа.

"Наразі ідентифіковано 131 підозрюваного, відповідального за неякісний стан будівель, зруйнованих у 10 провінціях. Стосовно 113 з них видано накази про затримання", - сказав він.

Як повідомила місцева прокуратура, у рамках розслідування зруйнованих будівель вже видані розпорядження й затримано 62 особи у місті Адані, 33 особи – в місті Діярбакир, 8 – у Шанлиурфі та 4 – в Османіє.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції створило окреме Бюро розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом, перед яким стоїть завдання з'ясувати причини та обставини загибелі й травмування людей, а також встановити винних і притягнути останніх до відповідальності.

За даними міністра охорони навколишнього середовища Мурата Курума, на території постраждалих від землетрусу провінцій зруйновані або дуже пошкоджені майже 25 тисяч будівель із приблизно 170 тисяч, що були тут до трагедії.

Поліція також затримала й заарештувала при спробі виїхати з Туреччини забудовника одного з елітних житлових комплексів міста Антак’я – 12-поверхового будинку на 249 квартир, побудованого десять років тому, який також обвалився під час землетрусу.

Чоловік сказав прокурорам, що не знає, чому комплекс обвалився, і що його бажання поїхати до Чорногорії не було пов’язане із наслідками землетрусу.

Опозиція Туреччини звинуватили уряд президента Таїпа Ердогана у недотриманні будівельних норм і нецільовій розстраті спеціального податку, який почали стягувати після останнього великого землетрусу 1999 року, щоб зробити будівлі більш стійкими до землетрусів.

Ердоган у відповідь заявив, що опозиція говорить неправду й поширює наклепи, щоб дискредитувати уряд і перешкодити надходженню інвестицій замість того, щоб боротися з корупцією в муніципалітетах, очолюваних її представниками.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях.

За даними ВООЗ, кількість постраждалих у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 29 тисяч.

У Туреччині в провінції Хатай через 6 днів після землетрусу вдалося врятувати ще одну дитину.

На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).

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