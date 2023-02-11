Землетрус у Туреччині: кількість жертв невпинно росте, а експерти назвали причину трагедії

Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилося до 24 218 людей.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані офіційних служб країн.

"Кількість загиблих у Туреччині та Сирії за останні кілька хвилин знову зросла. Наразі підтверджено, що лише у Туреччині померло 20 665 осіб. Ще 3553 особи загинули внаслідок землетрусу в Сирії", — йдеться у повідомленні.

Відтак загальна кількість підтверджених смертей у двох країнах досягла 24 218 людей.

Окрім того, внаслідок землетрусу дістали поранення близько 80 000 людей. Ще майже 93 тисячі постраждалих евакуювали із зони лиха на півдні Туреччини.

У рятувальних операціях в регіоні залучено 166 000 людей.

Американська сейсмологиня Джудіт Хаббард зазначає, що землетрус магнітудою 7,8 був спричинений двома розломами, що рухаються в поперечному напрямку один проти одного. За її словами, вздовж Східно-Анатолійського розлому Анатолійська та Аравійська плити ковзають і труться одна до одної, що призводить до постійної напруги, яка іноді вивільняється при катастрофічних зрушеннях.

Водночас потужність землетрусів у таких випадках залежить від того, як багато енергії встигло накопичитись у корі до її викиду.

Геологічна служба США вже зафіксувала понад сотню афтершоків у цьому регіоні, і експерти очікують, що вони продовжуватимуться ще якийсь час. На думку сейсмолога Колумбійського університету Майкла Стеклера, активність плит, ймовірно, продовжуватиметься.

"Вся ця область, усі частини Землі повільно пристосовуватимуться, ламатимуться, розриватимуться і приходитимуть до нової рівноваги", — зазначив експерт.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус.

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.

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