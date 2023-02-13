Землетрус у Туреччині: людей ховають у братських могилах, експерти рахують збитки, пошукові роботи згортаються

У Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 - найсильніший у країні в цьому столітті.

Рятувальні роботи в Туреччині та Сирії тривають, але вже не так активно. За тиждень після землетрусу рятувальникам все ще вдається діставати живих людей з-під завалів, але надій залишається все менше.

Унаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії, за останніми даними, загинули понад 34 тисячі людей. Це більше за кількість жертв землетрусу 1939 року в турецькому Ерзінджані — тоді жертвами природного лиха стали близько 33 тисячі осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Кількість загиблих у Туреччині зросла до 29 605 осіб, тоді як у Сирії загинуло понад 4500 осіб", — йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих продовжують діставати з-під завалів у постраждалих провінціях. Через велику кількість жертв загиблих доводиться ховати в братських могилах. Так роблять у турецькій провінції Хатай.

Фото: Associated Press

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що в обох країнах до 5,3 мільйона людей залишилися без житла, а 900 тисяч людей потерпають від голоду. В ООН очікують, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі.

У Туреччині оцінили збитки від землетрусу — понад $84 мільярди

Конфедерація підприємств та бізнесу Туреччини оцінює збитки від руйнівного землетрусу у понад $84 мільярди — це близько 10% ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Збитки житлового фонду оцінили в близько $70,8 мільярда, а національного доходу у $10,4 мільярда. Збитки, завдані інфраструктурі країни, можуть призвести до дефіциту бюджету на рівні 5,4% ВВП і більше, коли офіційний прогноз становить 3,5%.

Фото: Associated Press

У перші дні після трагедії президент Реджеп Ердоган заявив, що уряд виділив на ліквідацію наслідків $5,3 мільярда. ЗМІ ж писали, що люди активно критикували владу та звинувачували її у повільній та неналежній реакції. Через критику в країні блокували доступ до Twitter. Експерти, активісти та волонтери були обурені обмеженнями, оскільки саме через Twitter відбувається координація з пошуку зниклих.

У Туреччині загинув пес-рятувальник, який шукав людей під завалами

Під час рятувальних робіт у Туреччині, що постраждала від руйнівного землетрусу, загинув пес-рятувальник із Мексики на прізвисько Протео. Про смерть свого напарника повідомив її тренер, опублікувавши повідомлення в соцмережах.

Про це пише TV Azteca.

Мексика була однією з багатьох країн, що приєдналися до міжнародної підтримки пошуку та порятунку жертв фатального землетрусу, що обрушився на Туреччину та Сирію. До Туреччини вирушили сотня рятувальників із тренованими собаками, навченими шукати людей під завалами.

Обставини смерті німецької вівчарки Протео не повідомляються. Ймовірно, він загинув під завалами, працюючи під руїнами зруйнованої будівлі.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус.

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.