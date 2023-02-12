Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість постраждалих становить близько 26 млн людей – ВООЗ

За майже тиждень від моменту руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії кількість жертв перевищила 28 тисяч.

Внаслідок землетрусів, які 6 лютого сколихнули Туреччина та Сирію, постраждало майже 26 млн людей.

Про це повідомляє Alarabiya News з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За останніми даними, кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу сягнула 28 192 осіб.

ВООЗ у суботу, 11 лютого, звернулась із екстреним зверненням із проханням виділити $42,8 млн на невідкладні потреби в галузі охорони здоров’я, спричинені землетрусами.

Зазначається, що за кількістю жертв землетрус поки що займає сьому позицію в списку найбільш руйнівних катастроф ХХІ століття.

За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії може сягнути понад 50 тис.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях.

У турецькій провінції Хатай під час пошуків людей на рятувальників завалилася частина будинку.

На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).

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