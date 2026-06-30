Землетрус у Венесуелі: кількість загиблих шалено зростає, під завалами досі шукають людей

Землетрус у Венесуелі / © Associated Press

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Унаслідок двох руйнівних землетрусів, що сколихнули Венесуелу 24 червня, загинули вже 1719 людей. Кількість травмованих перевищила 22 тисячі осіб.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву голови Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса.

У Венесуелі від землетрусу загинули 1719 людей

За інформацією Родрігеса, наразі медичну допомогу в лікарнях, польових шпиталях і сортувальних пунктах отримують 22 619 постраждалих. Для людей, які через стихію залишилися без даху над головою, влада організувала роботу тимчасових притулків: 15 великих пунктів розміщення облаштували в епіцентрі катастрофи — штаті Ла-Гуайра, ще 50 — у Каракасі.

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У постраждалих регіонах не припиняється масштабна пошуково-рятувальна операція. До ліквідації наслідків залучено 3 319 рятувальників з усього світу, 140 спеціально навчених пошукових собак і 49 одиниць техніки. Водночас до країни вже надійшло понад 700 тисяч тонн міжнародної гуманітарної допомоги.

Попри те, що з моменту катастрофи минуло понад три доби, надія на те, щоб знайти живих, залишається. Гуманітарний координатор ООН у Венесуелі Джанлука Рамполла дель Тіндаро у понеділок повідомив журналістам, що рятувальні команди продовжують пошукові роботи й досі знаходять та дістають з-під завалів уцілілих, хоча критичний 72-годинний період уже минув.

Ситуація в регіоні залишається напруженою через безперервну сейсмічну активність. У понеділок близько 6:00 за місцевим часом поблизу узбережжя Венесуели зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1, який став одним із сотень афтершоків, що продовжують фіксувати в регіоні.

Що з депортованими зі США венесуельцями

Одним із найважчих об’єктів залишається зруйнований готель у штаті Ла-Гуайра. За свідченнями вцілілих, під час підземних поштовхів у будівлі перебували понад 100 громадян, яких незадовго до цього депортували зі Сполучених Штатів, пише AP.

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Усіх їх доставили до готелю Santuario La Llanada в Ла-Гуайрі — одному з регіонів, який найбільше постраждав від землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5.

Зараз під руїнами споруди тривають відчайдушні пошуки тих, хто вижив, та тіл загиблих.

Відомо, що літак із депортованими венесуельцями прибув із Маямі всього за кілька годин до катастрофи. За даними ICE Flight Monitor, на борту перебували 146 громадян Венесуели, зокрема 19 жінок і семеро дітей.

Як розповіла 58-річна Лісбет Портільйо, їй вдалося вибратися з-під руїн разом із приблизно 20 іншими депортованими. Жінка згадує, що під час першого поштовху перебувала в кімнаті на другому поверсі з 16 іншими жінками:

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«Я почула звуки і побачила, як жінки поруч зі мною почали падати. Вони всі кричали про допомогу. Майже одразу стався другий землетрус. Я впала і опинилася під балкою, але трясіння зрушило все, де я лежала, і я змогла вибратися».

Врятовані люди були змушені йти пішки близько п’яти кілометрів до будівлі Національної гвардії через відсутність зв’язку. Постраждалі кажуть, що «народилися знову».

Інша вціліла пасажирка рейсу, 24-річна Дженні Родрігес, в ефірі телеканалу Telemundo також підтвердила, що перебувала в готелі:

«Я застрягла під завалами. Повз пройшов чоловік, який летів тим самим рейсом; мені вдалося вивільнити руку з-під уламків, я схопила його за штани і почала благати про допомогу. Завдяки Богу — і йому — я змогла звідти вибратися».

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Рейс, яким венесуельців повернули зі США додому, став частиною масштабної депортаційної кампанії адміністрації Трампа. Лише у травні ICE Flight Monitor зафіксував 288 депортаційних рейсів США до 38 країн світу, зокрема до Буркіна-Фасо, Камбоджі, Камеруну, Чилі та Кот-д’Івуару.

Безпосередньо до Венесуели у травні було здійснено 12 рейсів. Самі ж депортаційні авіарейси до цієї країни поновилися у лютому 2025 року після 13-місячної перерви. Наразі у США не прокоментували депортацію, що обернулася трагедією.

Землетрус у Венесуелі: останні новини

Нагадаємо, Венесуелу сколихнув потужний подвійний землетрус із різницею в кілька секунд: перший поштовх зафіксували поблизу міста Морон, а другий, ще сильніший, відчувався у столиці Каракасі та кількох штатах.

Найбільшого удару стихії зазнав штат Ла-Гуайра, куди урядовці наразі просять громадян утриматися від поїздок. Після основних руйнівних ударів сейсмологи зареєстрували вже 430 афтершоків, а Тихоокеанський центр оголосив загрозу цунамі для низки територій Карибського регіону, зокрема Аруби, Кюрасао, Бонайре та Віргінських островів.

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За останніми даними BBC, кількість загиблих катастрофічно зросла, і станом на вечір 27 червня було офіційно підтверджено смерть 1430 осіб. Ще щонайменше 3238 людей отримали травми різного ступеня тяжкості й потребують невідкладної медичної допомоги.

У містах спостерігалися обвали будівель, а пошуково-рятувальні роботи тривають і досі — фахівці намагаються знайти зниклих безвісти під завалами.

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