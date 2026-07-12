Землетрус у Венесуелі: понад 4 тисячі загиблих, 50 тисяч осіб зникли без вісти

Кількість загиблих у Венесуелі після землетрусів продовжує зростати / © Associated Press

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Число жертв подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, продовжує зростати. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 4333 осіб, майже 17 тисяч людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Влада продовжує ідентифікувати жертв стихії. За попередніми оцінками наразі близько 50 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

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Наразі тривають пошуки зниклих і загиблих, триває розбір завалів.

Землетрус у Венесуелі — що відомо

24 червня у Венесуелі зафіксовали два поштовхи з магнітудою 7,1 і 7,5 за шкалою Ріхтера. Сім штатів Венесуели зазнали часткового або повного руйнування, порушено систему постачання електрики та води.

Епіцентри поштовхів фіксувалися на узбережжі Карибського басейну, приблизно за 170 кілометрів на захід від Каракаса. Геологічна служба США назвала ці землетруси найпотужнішими у Венесуелі від 1900 року, сейсмологи прогнозують, що загальна кількість жертв може зрости до 10 тисяч осіб.

В.о. президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан у Венесуелі та заявила, що штат Ла-Гуайра став «центром катастрофи».

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