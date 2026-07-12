ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Землетрус у Венесуелі: понад 4 тисячі загиблих, 50 тисяч осіб зникли без вісти

Рятувальники продовжують розбирати завали у найбільш постраждалих регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Кількість загиблих у Венесуелі після землетрусів продовжує зростати

Кількість загиблих у Венесуелі після землетрусів продовжує зростати / © Associated Press

Число жертв подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, продовжує зростати. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 4333 осіб, майже 17 тисяч людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Влада продовжує ідентифікувати жертв стихії. За попередніми оцінками наразі близько 50 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

Наразі тривають пошуки зниклих і загиблих, триває розбір завалів.

Землетрус у Венесуелі — що відомо

24 червня у Венесуелі зафіксовали два поштовхи з магнітудою 7,1 і 7,5 за шкалою Ріхтера. Сім штатів Венесуели зазнали часткового або повного руйнування, порушено систему постачання електрики та води.

Епіцентри поштовхів фіксувалися на узбережжі Карибського басейну, приблизно за 170 кілометрів на захід від Каракаса. Геологічна служба США назвала ці землетруси найпотужнішими у Венесуелі від 1900 року, сейсмологи прогнозують, що загальна кількість жертв може зрости до 10 тисяч осіб.

В.о. президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан у Венесуелі та заявила, що штат Ла-Гуайра став «центром катастрофи».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie