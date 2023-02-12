Землетрус в Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула 28 тисяч осіб, рятувальні роботи призупинені

Погіршення ситуації з безпекою на півдні Туреччини перешкодило рятувальним роботам.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався 6 лютого, сягнула 28 192 осіб.

Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай під час пресконференції, передає CNN

За даними волонтерської групи "Білі шоломи", загальна кількість підтверджених смертей у Сирії становить 3 575.

Рятувальні роботи в Туреччині після смертельного землетрусу перервано через проблеми безпеки. Про це пише ВВС.

Погіршення ситуації з безпекою на півдні Туреччини перешкодило рятувальним роботам. Німецькі та австрійські рятувальники призупинили свої пошукові операції, аргументуючи це сутичками між неназваними групами. Також надходили повідомлення про мародерство на місцях.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що використовуватиме надзвичайні повноваження, щоб покарати всіх, хто порушув закон.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус.

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.

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