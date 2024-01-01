Землетрус в Японії: влада повідомила про загиблих та попередила про те, що може бути найближчим часом

Землетрус магнітудою 7,6 стався в понеділок, 1 січня, на узбережжі Японського моря. Влада попередила про ризик руйнувань внаслідок масштабного цунамі, а також повідомила про пожежу в центральній префектурі Ісікава, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.

Про це йдеться в Kyodonews.

Підземні поштовхи зафіксували на півночі центральної частини країни.

Згідно з прогнозами японського метеорологічного агентства існує загроза серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів префектур Ісікава, Ніігата і Тояма. Цунамі може досягти висоти до 5 метрів у префектурі Ісікава.

Наразі триває перевірка можливих порушень на своїх атомних електростанціях.

У префектурі Ісікава знайшли двох загиблих

Відомо про загибель двох людей під час пожежі у Вадзімі після землетрусу. Близько 30-ти отримали поранення в Ісікаві та інших префектурах, повідомила місцева влада. В Ісікаві близько 32 500 будинків знеструмлені.

Уряд Японії заявив, про щонайменше шість випадків, коли люди були живцем поховані під завалами в сусідньому Вадзімі на півострові.

Також відомо, що висота хвиль цунамі у Вадзімі сягала 1,2 м, а не п'яти метрів, як прогнозували вчені.

Уряд префектури повідомив, що в салоні у префектурі Тояма обвалилася стеля, внаслідок чого 8 людей отримали поранення.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда закликав людей, які живуть у регіонах із попередженням про цунамі, негайно евакуюватися.

З прибережних зон префектур Ісікава, Ніїгата і Тояма проводили евакуацію приблизно 51 тис. осіб. Понад 36 тис. домогосподарств деякий час залишалися без електрики. Переривався рух швидкісних поїздів, перекривалися автотраси.

Після землетрусу на атомних станціях країни не повідомлялося щодо збоїв, заявив уряд, який створив офіс реагування на надзвичайні ситуації в офісі прем’єр-міністра в Токіо.

2024 рік почався в Японії ударами стихії. Через найпотужніший за кілька років землетрус влада закликає японців евакуюватися, адже загроза на цьому не минула.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 1 січня 2024 року | Новини України

Читайте провідні новини дня: