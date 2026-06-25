Землетрус зрушив цілу країну: вчені виявили незвичайний ефект у Японії

Землетрус / © Associated Press

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Після потужного землетрусу магнітудою 9,0, який стався в Японії 11 березня 2011 року, майже вся територія країни змістилася на схід.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

За даними GPS-станцій, приблизно через 15 хвилин після початку землетрусу Японія одночасно посунулася на схід на 5-6 міліметрів. Спочатку ці сигнали могли сприймати як помилку в даних, однак дослідники дійшли висновку, що йдеться про реальне сейсмічне явище.

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Геофізикиня Чиказького університету Суньйон Пак пояснила, що незвичність руху полягала в його масштабі: майже вся Японія змістилася одночасно — від Хоккайдо до Кюсю.

Після аналізу GPS-даних і сейсмічної інформації вчені припустили, що хвилі від землетрусу досягли ядра Землі, відбилися від нього та повернулися до земної кори. Саме це могло спричинити зміщення кількох тектонічних плит.

Дослідники зазначають, що подібне явище раніше не фіксували. Воно було слабшим за звичайний руйнівний землетрус, але охопило надзвичайно велику територію.

Вчені вважають, що відкриття може допомогти краще зрозуміти сейсмічні ризики після потужних землетрусів. На відміну від афтершоків, такий тип хвиль може повертатися до земної кори приблизно через 15 хвилин після основного поштовху.

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Нагадаємо, столицю Венесуели — Каракас — сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 за шкалою Ріхтера. Десятки будинки обвалилися, багато загиблих та сотні поранених. За офіційними даними, станом на 8-му ранку 32 загиблих та 700 поранених у столиці, однак ця статистика не включає жертв у штаті Ла-Гуайра, поблизу Каракаса та аеропорту міста, який постраждав найбільше.

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