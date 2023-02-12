Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 29 тисяч

Кількість жертв землетрусу в Туреччині на сьогодні становить 24 тисячі 617 осіб, у Сирії - понад 4,5 тисячі.
Кількість загиблих внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого у Туреччині та на північному заході Сирії, перевищила 29 тисяч.
Рятувальні роботи тривають.
Про це повідомляє AlJazeera.
Зокрема, кількість жертв землетрусу в Туреччині на сьогодні становить 24 тисячі 617 осіб, у Сирії - понад 4,5 тисячі.
Зазначається, що, за даними Організація Об’єднаних Націй, у Сирії після землетрусів без даху над головою можуть залишитися до 5,3 млн людей.
Кількість постраждалих від землетрусів у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей.
Зазначається, що за кількістю жертв землетрус поки що займає сьому позицію в списку найбільш руйнівних катастроф ХХІ століття.
За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії може сягнути понад 50 тис.
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