Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 29 тисяч

Кількість жертв землетрусу в Туреччині на сьогодні становить 24 тисячі 617 осіб, у Сирії - понад 4,5 тисячі.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого у Туреччині та на північному заході Сирії, перевищила 29 тисяч.

Рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє AlJazeera.

Зокрема, кількість жертв землетрусу в Туреччині на сьогодні становить 24 тисячі 617 осіб, у Сирії - понад 4,5 тисячі.

Зазначається, що, за даними Організація Об’єднаних Націй, у Сирії після землетрусів без даху над головою можуть залишитися до 5,3 млн людей.

Кількість постраждалих від землетрусів у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей.

Зазначається, що за кількістю жертв землетрус поки що займає сьому позицію в списку найбільш руйнівних катастроф ХХІ століття.

За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії може сягнути понад 50 тис.

Такої кількість смертей не передбачали: наслідки надпотужного землетрусу

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