Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевалила за 50 тисяч

Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тис., рятувальники продовжують роботу.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Так, кількість загиблих внаслідок катаклізму в Туреччини становить 44 218 людей. А в Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5 914 осіб.

Щодо постраждалих, то їхня кількість у Туреччині сягнула близько 20 млн, у Сирії – 8,8 млн, свідчать дані ООН.

В 11 постраждалих від землетрусів провінціях Туреччини продовжують роботу майже 240 тис. рятувальників, включно з волонтерами. Із зони стихійного лиха евакуювали майже 530 тис. осіб.

Уряд Туреччини повідомив, що наразі зареєстровано 173 тис. зруйнованих або суттєво пошкоджених будівель. Також повідомляється, що понад 1,9 млн людей знайшли тимчасовий прихисток у притулках, готелях і громадських установах.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв відновити будинки протягом року. Водночас експерти наголошують, що влада має поставити безпеку вище швидкості.

Нагадаємо, 18 лютого у поруйнованій землетрусом турецькій провінції Кахраманмараш знову відбулися підземні поштовхи. Однак вони були не такі потужні, які ті, що призвели до страшних руйнувань і смертей 6 лютого.

Вже 20 лютого в турецькій провінції Хатай знову сталися одразу два землетруси, які пошкодили будинки. Загинули щонайменше 6 людей, ще майже 300 постраждали.

Після повторних поштовхів професор, доктор геологічних наук Начі Гьорюр попередив, що в Туреччині надалі зберігається небезпека повторних землетрусів.

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