Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 43 тисяч людей

Кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 43 360 осіб. Серед них - 39 672 жертви в Туреччині.

Про це в п'ятницю, 17 лютого, розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Aljazeera.

Водночас рятувальники продовжують визволяти з-під завалів людей, яким вдалося пережити землетрус. Так, нещодавно допомогли 45-річному Хакану Ясіноглу, який провів під завалами 278 годин, повідомляє Anadolu. Також декілька днів тому в Кахраманмараш вдалося врятувати матір двох дітей Несліхан Кіліч. Вона не могоа вийти з пастки більше десяти днів, пише агентство DHA.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, а згодом ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. 14 лютого стало відомо, що під час землетрусу в Туреччині загинули українка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві - 5. Родина була із Запоріжжя.

Масштабна трагедія в Туреччині: серед загиблих у землетрусі є українці

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