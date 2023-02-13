Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до понад 33 тисяч людей

Кількість загиблих людей внаслідок стихійного лиха в Туреччині та Сирії знову зросла.

У Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих через землетрус. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Деяких місцевих рятують з-під завалів після 150 годин у пастці. Зокрема, у провінції Хайтай нещодавно визволили 7-річного хлопця і 85-річну жінку.

Поблизу Хайтая після землетрусу постійні затори. Для місцевих мешканців вздовж дороги створили "їдальні". Проте безпекова ситуація погіршується на тлі мародерства.

У десяти постраждалих провінціях Туреччини школи закрили до початку весни. Деякі університети переходять на онлайн-навчання і надають гуртожитки для розміщення постраждалих. У решті регіонів навчальні заклади планують відкрити 20 лютого, првідомив турецький міністр освіти Махмут Озер.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався масштабний землетрус. Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях. За даними ВООЗ, кількість постраждалих у Туреччині та Сирії становить близько 26 млн людей. На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).

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