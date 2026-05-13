Земля стане непридатною для життя: учені озвучили шокувальний прогноз і назвали дату

Найгірший сценарій для Землі до 2100 року / © Unsplash

Реклама

Науковці змоделювали найгірший сценарій для Землі до 2100 року. Кліматологи вже розглядають сценарії, за якими наше життя на планеті наблизиться до мотивів фільму-катастрофи.

За найгіршим прогнозом, до 2100 року Земля може стикнутися із загрозою існування сучасних екосистем та звичного для мільярдів людей способу життя.

Про це пишуть Daily Mail та Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (IPCC).

Реклама

Найгірші сценарії для Землі до 2100 року

У найгіршому сценарії середня температура на планеті зросте на понад 4 °C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Це означає, що планету накриють екстремальна спека та вологість, а великі території в тропічних і субтропічних регіонах будуть непридатними для життя.

Таке глобальне потепління спровокує танення всього літнього арктичного льоду та значне руйнування криги Гренландії та Західної Антарктиди.

Рівень Світового океану може піднятися щонайменше на метр. Це призведе до затоплення прибережних мегаполісів та зникнення острівних держав.

Провідний автор дослідження, професор Детлеф ван Вуурен з Утрехтського університету, ділиться, що всі ці умови матимуть катастрофічний вплив на сільське господарство. За таким сценарієм, спровокованим сильним глобальним потеплінням, відновлення комфортного життя на планеті буде неможливим.

Реклама

Вищеописані наслідки призведуть до масового вимирання видів, які не встигнуть адаптуватися до нових умов. Унаслідок окислення океанів повністю зникнуть коралові рифи та певні види риб.

«Ключові питання, на які має відповісти цей набір, полягають у тому, що відбувається за умови чинної політики, що потрібно для досягнення наших кліматичних цілей і який може бути низькоймовірний, але високоризиковий результат», — додав науковець.

Потепління на 3,5 °C вище середнього рівня доіндустріального періоду є ймовірним. Воно відбудеться протягом наступних 80 років. Тож люди мають знати, що на них чекає, якщо вони не намагатимуться загальмувати глобальне потепління.

Екстремальні погодні явища, посухи, повені та руйнівні урагани стануть нормою. Це спричинятиме неврожаї та глобальну боротьбу за ресурси.

Реклама

Космос: останні новини

Нагадаємо, вчені змоделювали сценарій, який дозволяє дізнатися, що буде, якщо зникне Сонце. Вже за 8 хвилин Земля зануриться в абсолютну темряву, коли останнє випромінюване світло досягне планети.

Одночасно з цим Земля зійде з орбіти через втрату гравітаційного зв’язку та почне прямолінійний рух у космічному просторі. Зупинка фотосинтезу призведе до швидкої загибелі рослин і руйнування харчових ланцюгів — тварини залишаться без їжі.

Температура на планеті стрімко падатиме, знижуючись приблизно на 20 °C щодня, доки зрештою не досягне позначки космічного холоду близько −270 °C. Поверхневі водойми замерзнуть протягом кількох днів, хоча океани завдяки своїй масивності зможуть зберігати рідку воду на глибині ще десятиліттями.

Шанси на виживання людей залежатимуть від доступу до геотермальної або ядерної енергії в ізольованих підземних середовищах. Найстійкішими до катастрофи виявляться мікроорганізми у глибоководних екосистемах, які вже зараз існують незалежно від сонячного світла.

Реклама

Для більшості біосфер зникнення Сонця означатиме масштабне вимирання.

Новини партнерів