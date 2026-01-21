Землю накрила найпотужніша сонячна буря за 20 років: що треба знати

Полярне сяйво над Україною / © ДПСУ

У середині січня Землю накрила найпотужніша сонячна буря від часів так званої Великої «Хелловінської» бурі 2003 року. Попри побоювання науковців, серйозних збоїв у роботі інфраструктури зафіксовано не було. Натомість мешканці багатьох країн змогли спостерігати рідкісне та яскраве явище — полярне сяйво далеко за межами полярних широт.

Про це йдеться в матеріалі Time.

Подія розпочалася 18 січня о 13:09 за східним часом США. Обсерваторії по всьому світу зафіксували корональний викид маси — потужний вибух перегрітої плазми та магнітних полів на поверхні Сонця. Вчені одразу зрозуміли, що викид надзвичайно сильний: спалах належав до найпотужнішого класу X.

Сонячні спалахи поділяють на класи B, C, M і X, де X — найсильніший. Нинішній спалах отримав показник X1,9. Для порівняння, у жовтні 2003 року буря була настільки потужною, що перевищила шкалу вимірювання і сягнула рівня X17, вивівши з ладу частину приладів.

Полярне сяйво / © фото з соцмереж

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) одразу активувало Центр прогнозування космічної погоди. За їхньою п’ятибальною шкалою ця буря досягла 4 рівня з 5 можливих — достатньо сильного, щоб потенційно спричинити збої в роботі супутників і електромереж, але не критичного.

У результаті полярне сяйво було видно не лише в Канаді та північних регіонах США, а й у Каліфорнії, Алабамі, Міссісіпі та багатьох країнах Європи. Індекс геомагнітної активності K досяг значення 8 із 9, що свідчить про дуже широке поширення явища.

Найбільшу увагу під час таких бур приділяють безпеці астронавтів. Екіпаж Міжнародної космічної станції заздалегідь перейшов у найбільш захищені модулі — американський «Дестіні» та російський «Звезда». Космічне випромінювання під час бур може підвищувати ризик онкологічних, нейродегенеративних захворювань і катаракти.

Полярне сяйво / © ДПСУ

На Землі також були задіяні захисні заходи: супутники перевели в безпечний режим, авіакомпанії уникали польотів над полярними маршрутами, а оператори енергосистем знизили навантаження, щоб уникнути пошкоджень від геомагнітно індукованих струмів.

Коли сонячна буря досягла Землі 19 січня приблизно через 25 годин після викиду, системи захисту спрацювали ефективно. Було зафіксовано лише незначні перебої. За прогнозами NOAA, активність поступово зменшувалася і до 21 січня мала знизитися до мінімального рівня.

Полярні сяйва, за словами науковців, можуть спостерігатися ще деякий час — темне небо та тонкий серп Місяця лише посилюють це приголомшливе природне шоу.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, очікується сильна магнітна буря. Шторм сягне К-індексу 7.3 (червоний рівень) — з дев’яти можливих.