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Земля пережила найспекотніший серпень: вчені пояснили, що відбувається з природою

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Земля пережила найспекотніший серпень: вчені пояснили, що відбувається з природою

минуле літо побило всі рекорди спеки / Фото: pixabay.com

Світовий океан нагрівся до температури в 21 градус.

Планета Земля пережила найспекотніше літо у Північній півкулі. Раніше такого ніколи не відбувалося. Рекордно спектоним виявився серпень, який наблизився до смертельних температур.

Про це повідомило метеорологічне агентство ООН, пише Independent.

Як зазначається, минулий місяць був не тільки найспекотнішим, але і другим жарким місяцем після липня 2023 року.

Серпень був приблизно на 1,5 градуса теплішим за серпень в доіндустріальний період. Про це свідчить порог потепління, який світ намагається не переходити. Проте вчені не вважають цей період таким вже значущим.

Світовий океан, що займає понад 70% поверхні Землі, теж був найгарячішим за весь час спостережень - температура становила майже 21 градус. За даними вчених, на даний момент 2023 рік є другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень після 2016 року.

"Почалася кліматична криза", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Додамо, що університет штату Мен заявляє, що денні температури вересня теж вище, ніж спостерігалися раніше.

Нагадаємо, що на орбіті Землі розпався старий радянський супутник. Статися це могло через зіткнення з космічним сміттям.

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Дата публікації
Перегляди
1830
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