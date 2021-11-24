Земля пішла з-під ніг: у Бразилії понад 30 людей провалилися у яму під час святкової вечірки

Земля пішла з-під ніг: у Бразилії понад 30 людей провалилися у яму під час святкової вечірки

Люди не отримали серйозних травм.

У Бразилії три десятка людей постраждали під час різдвяної вечірки, коли під ними зненацька провалився тротуар.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.

Інцидент стався на набережній у місті Жоїнвіль. Учасники вечірки, а це 21 дорослий і 12 дітей, не зчулися, як асфальт провалився. Усім їм довелося вибиратися з ями. Минулося без серйозних травм.

У проваллі, що утворилося на набережній, видніються труби. Тож припускають, що саме їхнє протікання могло розмити пішохідну зону та стати причиною обвалу.

Як повідомлялося, на Сицилії після сильних дощів утворилася величезна вирва. Зруйнована парковка біля будинку та частина дороги. У провалля впало кілька машин. Обійшлося без жертв. Утім, місцеві побоюються, що наступним стихія може поглинути житловий будинок.

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