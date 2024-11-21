Земля розверзлася на 3 км: в Ісландії не вщухає виверження вулкана (фото, відео)

Ісландський вулкан на півострові Рейк'янес вивергається вдесяте за три роки. Жителів міста Гріндавік евакуювали.

Пізно ввечері в середу, 20 листопада, в Ісландії розпочалося восьме за рік виверження вулкана. Вулкан, розташований неподалік столиці Ісландії, вивергається вже вдесяте за останні три роки. Метеорологічна служба країни повідомила, що попри фонтани лави та диму виверження не загрожує роботі авіатранспорту та інфраструктури.

Про це пише Reuters.

Ісландія, населення якої становить близько 400 000 чоловік, розташована на лінії розлому між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, що робить її сейсмічно активною територією, на якій розташовані гейзери, термальні джерела та десятки вулканів.

Iceland Volcano Eruption pic.twitter.com/JAdUSLITEN — The SOLAR watchtower (@LexyJ777) November 21, 2024

Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, де видно, як струмені гарячої лави злітають у нічне небо. Метеорологічна служба Ісландії повідомила, що перші ознаки виверження з'явилися лише за 45 хвилин до того, як магма прорвалася на поверхню землі. Внаслідок виверження у землі утворилася величезна тріщина завдовжки близько 3 км.

В Ісландії розпочалося восьме за рік виверження вулкана

Раніше влада попереджала про вулканічну активність. Сейсмологи фіксували скупчення магми під півостровом Рейк'янес, приблизно за 30 км на південний захід від столиці Рейк'явіка, де останнє виверження припинилося лише 6 вересня. Проте, за даними метеорологічного управління, останніми тижнями помітного посилення сейсмічної активності не спостерігалося. За оцінками експертів, виверження в середу було значно слабкіше попереднього.

A volcano near Iceland's capital Reykjavik has erupted for the tenth time in three years, spewing fountains of lava and ash in the sky. pic.twitter.com/zfUvYL165B — Mahnoor Akhlaq (@mahnoor_akhlaq) November 21, 2024

Це виверження, яке відбувається на кшталт "тріщинного", на даний момент не загрожує столиці. Викиди попелу до стратосфери незначні, тому роботу аеропорту Рейк'явіка Кеблавіка не порушено.

Проте Блакитна Лагуна, розкішний геотермальний спа-курорт, закрився та евакуював своїх гостей. Розташоване неподалік рибальське містечко Гріндавік, де до наказу про евакуацію у грудні минулого року проживало близько 4000 осіб, залишається практично безлюдним через періодичну загрозу з боку потоків лави.

На півострові Рейк'янес з-під землі б'ють фонтани лави

Жодних ознак того, що лава рухається у бік міста, не виявлено, проте близько 50 будинків, в яких проживали люди, що повернулися, були евакуйовані.

Острів Рейк'янес буде епіцентром вивержень вулканів десятки або навіть сотні років

Геологічні системи в цьому районі, що не діяли майже 800 років, знову активізувалися в 2021 році і відтоді вивергаються зі зростаючою частотою. Експерти попереджають, що Рейк'янес стане епіцентром вивержень вулканів на десятки чи навіть сотні років.

Нагадаємо, у листопаді потужне виверження вулкана Левотобе на індонезійському острові Флорес призвело до загибелі щонайменше 10 людей, зруйнувавши будинки та монастир католицьких черниць. Сотні місцевих жителів було евакуйовано.

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