Земля знову здригнулася: підземні поштовхи відчували в Японії, Туреччині та Уельсі

У суботу, 25 лютого, з’явилися повідомлення про нові землетруси, які відбулися у Туреччині, яка постраждала від руйнівних підземних поштовхів на початку місяця, а також в Японії та Уельсі.

ТСН.ua повідомляє, де цього дня знову здригнулася наша планета.

Туреччина

Як повідомляє турецький телеканал TRT Haber, у провінції Нігде у центральній Туреччині стався землетрус магнітудою 5,3 балів.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи сталися о 13:27 за місцевим часом (12:37 за Києвом). Епіцентр землетрусу був розташований на глибині близько 7 км. Інформації про постраждалих наразі немає.

У заяві офісу губернатора провінції Нігде йдеться, що після землетрусу рятувальні команди продовжують огляд на місцях. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає.

Через землетрус, який відчувався в центрі міста Нігде, яке є столицею однойменної провінції, мешканці вийшли на вулиці і чекали завершення поштовхів на відкритих площах.

Того ж дня підземний поштовх магнітудою 4,7 стався на глибині 5 км в районі міста Екінезу у провінції Кахраманмараш, яка раніше постраждала від руйнівного землетрусу.

Землетрус магнітудою 4,2 стався також в районі міста Даренде в Малатьї. Його епіцентр теж був на глибині 7 км.

В обох цих випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Японія

Землетрус магнітудою 6,1 стався 25 лютого біля острова Хоккайдо на півночі Японії. Про це повідомили Геологічна служба США та Японське метеорологічне агентство.

Підземні поштовхи відчувалися у прибережних містах Кусіро та Немуро. Попередження про цунамі не було оголошено.

Японські ЗМІ не повідомляють про пошкодження чи постраждалих.

Водночас експерт-сейсмолог, виступаючи в ефірі громадського мовника NHK, попередив жителів про необхідність бути пильними щодо землетрусів протягом тижня.

Уельс

Землетрус сколихнув південно-східну частину Уельсу, поштовхи відчувалися на відстані 100 миль (160 км) від епіцентру.

Британська геологічна служба (BGS) повідомила, що землетрус магнітудою 3,7 стався у ніч проти суботи, 25 лютого, на глибині 2,2 милі (3,6 км) під поверхнею Землі.

Епіцентр знаходився на північ від міста Брінмавра і на захід від Крікхауелла, але очевидці у Твіттер повідомили, що відчули його навіть у Бірмінгемі та Кардіффі.

Як повідомляє ВВС, голова відділу сейсмології BGS Брайан Бапті сказав, що це був найсильніший землетрус у південному Уельсі з моменту землетрусу магнітудою 4,6 бала у лютому 2018 року.

Він додав, що в середньому у Британії трапляється лише один землетрус магнітудою понад 3,7 щороку.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину сколихнули три потужні землетруси. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп.

Читайте також: