Землю накриє хмара сонячної плазми: потужна магнітна буря триватиме два дні

Спалах на Сонці було зафіксовано ще 30 січня.

У середу, 2 лютого, до Землі досягне викинута Сонцем хвиля плазми, яка спричинить потужні магнітні бурі, що триватимуть два дні.

Про це повідомили на сайті американського Центру прогнозування космічної погоди.

Спалах на Сонці, який супроводжував викид хмари речовини, було зафіксовано 30 січня. Він тривав понад чотири години і був направлений в бік Землі. За інформацією спеціалістів, спалах був середньої потужності – класу М.

Фахівці припускають, що хмара плазми досягне Землі вранці вранці у середу, 2 лютого. Цього, а також наступного дня очікуються магнітні бурі середнього рівня G2.

Загалом у класифікації магнітних бур п'ять рівнів – від G1 до G5. Вважається, що слабка буря може спровокувати незначні збої у роботі енергосистем, а також вплинути на шляхи міграцій птахів та тварин. Потужніші бурі викликають порушення короткохвильового зв'язку та роботи навігаційних систем, а також збої напруги у промислових мережах.

Підвищена сонячна активність також дозволяє розширити географію спостережень за полярними сяйвами.

Нагадаємо, недавнє дослідження показало, що Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, ніж вважалося, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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