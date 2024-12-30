Землю накриє потужна магнітна буря: що радять фахівці

Завтра, 31 грудня, Землю накриє потужна магнітна буря. Її рівень становить 7 балів.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Як відомо, магнітні бурі здатні впливати на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. Тож фахівці радять їм цього дня:

залишатися вдома;

пити достатньо води;

слідкувати за режимом сну.

Нагадаємо, Сонце вступило у максимальну фазу своєї активності, тому дедалі частіше викидає спалахи, які супроводжуються корональними викидами маси (КВМ).

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