Зернова ініціатива: у МЗС відповіли на неправдиві заяви Путіна

МЗС закликає міжнародну спільноту, насамперед країни Африки та Азії, не дозволити Москві використовувати продовольство як зброю.

Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу і свідомо поширює дезінформацію.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він нагадав заяву диктатора Путіна, що мовляв в рамках "зернового коридору" лише 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% – до Африки. Ніколенко наголосив, що ця статистика не відповідає дійсності.

За інформацією МЗС, від 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн. тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу:

Африка – 2,9 млн. тонн (11,6%);

Азія – 12,1 млн тонн (48,2%);

Європа – 10,1 млн тонн (40,2%).

Крім того, частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%.

"Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність. Світові ціни на продовольство стабілізувалися. "Зерновий коридор" рятує мільйони людей в світі від недоїдання та голоду", – зазначив речник МЗС.

Ніколенко закликав міжнародну спільноту, насамперед країни Африки та Азії, не дозволити Москві використовувати продовольство як зброю.

"Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки. Ми також вдячні ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження "зернової угоди" на 120 дні", – підсумував він.

Нагадаємо, що 18 березня "зернову угоду" подовжили ще на на 120 днів. Своєю чергою скандальна представниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що подовжили зернову угоду лише на 60 днів, а не на 120.

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