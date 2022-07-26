Зернова угода: ООН очікує відправлення першого судна найближчими днями

Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями.

Про це заявив заступник прессекретаря ООН Фархан Хак, передає Укрінформ із посиланням на Центр новин ООН.

«Перше судно може «почати рух» найближчими днями, а поки що Спільний координаційний центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок. Протокол буде опубліковано найближчим часом», – зазначив заступник речника ООН

Координаційний центр розміщено у стамбульському Центрі військових ігор та культури імені Ататюрка. Також буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює у Центрі.

Щодо інспектування українських суден, то це питання обговорюється. Наразі в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

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