Зернова угода: позиція Росії суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН

Наразі влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Кремля.

Наміри Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів суперечить підписаному Туреччиною та ООН документу.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - заявив Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Наразі влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Кремля.

Нагадаємо, очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у річницю вторгнення Росії провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським та запропонував свою допомогу у наближенні "миру на основі припинення вогню та діалогу".

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