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Зернова угода: позиція Росії суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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730
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Зернова угода: позиція Росії суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН

Фото: Getty Images

Наразі влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Кремля.

Наміри Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів суперечить підписаному Туреччиною та ООН документу.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - заявив Кубраков.

Наразі влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Кремля.

Нагадаємо, очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у річницю вторгнення Росії провів перемовини із президентом Володимиром Зеленським та запропонував свою допомогу у наближенні "миру на основі припинення вогню та діалогу".

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