"Зернова угода" України та РФ: очільник Мінінфраструктури розповів подробиці та нюанси стамбульських домовленостей

У Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй та Турецької Республіки була підписана "Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів".

Угода, попередньо, діятиме 120 днів і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписував відповідний документ.

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Він наголосив, що відповідно до "зернової" угоди, йдеться про розблокування трьох портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочинає експорт продовольства морськими шляхами вже найближчими тижнями.

"Безперечно, підписання такого документу на українських умовах стало можливим винятково завдяки Збройним силам України, успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме – залишити повний контроль за територіальними водами північно-західного регіону Чорного моря", - наголосив він.

Що передбачає угода:

Буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Турецької Республіки, України, Організації Об’єднаних Націй та Російської Федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден. Вони братимуть участь у транспортуванні зерна та продуктів харчування з українських портів.

які надали гарантії щодо безпечного пересування суден. Вони братимуть участь у транспортуванні зерна та продуктів харчування з українських портів. Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи за участі представників усіх сторін. Вони будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них.

Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Як пояснив Кубраков, спільна інспекція убезпечить українські порти від входу "троянських конів" під виглядом цивільних суден.

Діяльність та контроль в українських портах "Одеса", "Чорноморськ" і Південний здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів, не передбачається.

"Ця угода дає велику підтримку українській економіці. Більше 20 млн тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року, новий врожай вже чекає на експорт. Якби команді президента не вдалося зрушити це питання з мертвої точки – українські аграрії поставили б під сумнів саму потребу сіяти поля на наступний рік. Це величезні прямі валютні надходження і умова сталості нашої держави, яка у тому числі дозволить зміцнювати нашу економіку та армію", - підкреслив український міністр.

За оцінками експертів, можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує маховик інфляції, яка стала проблемою для усього світу.

Як ідеться у сюжеті ТСН, розблокування чорноморських портів збільшить фізично експорт української агропродукції, перш за все, зернових та олійних культур. Однозначно є попит на міжнародних ринках, зауважив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

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Залежність світу від українського зерна - колосальна. Україна експортувала біля 50 мільйонів тонн зерна щорічно, забезпечувала половину світового споживання соняшникової олії та входила до топ-5 країн-експортерів пшениці. В Офісі президента прогнозують, що цьогоріч Україна зможе отримати біля 60 мільйонів тонн зерна.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі у присутності генерального секретаря ООН та турецького президента відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Київ не підписував прямих домовленостей з Російською Федерацією.

Українське зерно заблоковане Росією: ціна падає, як розраховуватися з пайовиками. Іван Чайківський у ТСН

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