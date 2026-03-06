Жертва Епштейна звинуватила і Трампа: ФБР відкрило приховані свідчення

Дональд Трамп, Меланія Трамп, Джеффрі Епштейн, Гіслейн Максвелл / © Getty Images

Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які раніше помилково вважали дублікатами. У них містяться свідчення жінки про ймовірне сексуальне насильство з боку засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна та жорстке поводження з боку чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Sky News.

Американський Мін’юст виклав у відкритий доступ документи ФБР, що стосуються звинувачень у сексуальному насильстві на адресу Трампа. Раніше ці матеріали були відсутні під час першої публікації файлів Епштейна.

Це сталося після повідомлень американських медіа, зокрема партнерської мережі Sky — NBC News, які звернули увагу на те, що частина документів не була оприлюднена.

У Мін’юсті пояснили, що деякі файли помилково позначили в таблиці як «дублікати», через що вони не відображалися для громадськості. Згодом цю помилку виправили.

Звинувачення жінки на адресу Трампа

Опубліковані матеріали містять короткі виклади та нотатки з трьох окремих інтерв’ю ФБР із жінкою, яка заявляє, що стала жертвою сексуального насильства з боку Епштейна, а також жорстокого поводження з боку Трампа.

Очільник Білого дому послідовно заперечує будь-які правопорушення. Він та представники адміністрації також заявляють, що оприлюднені файли Епштейна фактично підтверджують невинуватість президента США.

Журналісти звернулися до Білого дому із запитом прокоментувати твердження, що містяться у новоопублікованих документах.

Реакція Білого дому на звинувачення щодо Трампа

У заяві, зробленій раніше 5 березня, прессекретарка президента США Керолайн Левітт зазначила, що ці звинувачення «повністю безпідставні» і «не підкріплені жодними достовірними доказами».

Міністерство юстиції також раніше попереджало, що у файлах можуть міститися неперевірені або необґрунтовані твердження щодо президента.

Суть звинувачень жінки на адресу Епштейна

Жінка з Південної Кароліни звернулася до правоохоронців після арешту Епштейна 2019 року. Вона стверджувала, що мільярдер-фінансист напав на неї на острові Хілтон-Гед у її рідному штаті, коли їй було 13 років. Згідно з підсумком одного з інтерв’ю ФБР, ймовірний інцидент міг статися приблизно 1984 року.

2019 року ФБР провело з жінкою ще кілька інтерв’ю — 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня. Ці дати були оприлюднені в каталозі доказів у справі Гіслейн Максвелл — колишньої партнерки Епштейна та засудженої співучасниці. Документ раніше публікувало Міністерство юстиції.

Втім, серед мільйонів документів у файлах Епштейна спочатку був оприлюднений лише підсумок інтерв’ю від 24 липня, і в ньому не згадувалися звинувачення на адресу Трампа.

Натомість записи ще трьох інтерв’ю з’явилися у відкритому доступі лише тепер. У них жінка — чиє ім’я у документах приховане — стверджує, що зазнала насильства з боку Епштейна та кількох його знайомих, серед яких, за її словами, був і Трамп.

Файли Епштейна можуть містити неправдиві твердження

Міністерство юстиції знову наголосило, що файли Епштейна можуть містити неправдиві або неперевірені твердження. Оприлюднити ці матеріали відомство зобов’язав Закон про прозорість файлів Епштейна, який Трамп підписав наприкінці минулого року після тиску з боку республіканців у Конгресі.

«Ця публікація може містити підроблені або неправдиво подані зображення, документи чи відео, оскільки до неї включено все, що громадськість надсилала до ФБР у відповідь на вимоги закону. Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні твердження щодо президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Щоб було зрозуміло: ці заяви безпідставні та неправдиві, і якби вони мали бодай крихту достовірності, їх уже давно використали б проти президента Трампа«, — зазначив Мін’юст під час публікації.

Зауважимо, закон, який передбачає публікацію цих матеріалів, дозволяє відомству приховувати записи, що містять дані про жертв, матеріали сексуального насильства над дітьми або інформацію, яка може зашкодити чинним розслідуванням чи судовим процесам.

Водночас закон забороняє приховувати дані «через можливий сором, шкоду для репутації або політичну чутливість, зокрема щодо будь-якого урядовця, публічної особи чи іноземного високопосадовця».

Наразі у США ніхто не перебуває під слідством у зв’язку з файлами Епштейна.

Зникнення свідчень жінки про Трампа

Нагадаємо, наприкінці лютого CNN інформувало, що з оприлюднених Мін’юстом США документів у справі Епштейна зникло понад 90 записів ФБР (чверть від загальної кількості), зокрема три інтерв’ю з жінкою, яка звинуватила Трампа в сексуальному насильстві у 1980-х роках. Конгресмен Роберт Гарсія та жертви Епштейна піддали сумніву повноту даних, вказуючи на непрозорість і можливе порушення закону про розкриття інформації. У звітах зазначалося, що потерпіла побоювалася помсти з боку відомих осіб, тоді як Білий дім назвав звинувачення неправдивими. Мін’юст заперечував навмисне видалення.

До слова, одні з оприлюднених документів ФБР містять свідчення про дзвінок Трампа до поліції Палм-Біч 2006 року, під час якого він підтримав розслідування проти Епштейна. Трамп назвав фінансиста «збоченцем», а Максвелл — «злою оперативницею», зазначивши, що про їхню огидну поведінку у Нью-Йорку знали всі. Політик стверджував, що припинив спілкування з Епштейном ще на початку 2000-х і вигнав його зі свого клубу Mar-a-Lago. У Білому домі зауважили, що цей дзвінок підтверджує версію президента про давній розрив із фінансистом.