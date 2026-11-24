Кондитерська фабрика в Індонезії / © Associated Press

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В Індонезії сталася масштабна пожежа на кондитерській фабриці PT Fonusa Agung Mulia в окрузі Серанг, неподалік столиці Джакарти. Загинули щонайменше 26 працівників. Кілька осіб вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Associated Press.

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Більшість загиблих виявили на другому поверсі будівлі — люди, ймовірно, намагалися дістатися аварійного виходу, але опинилися у пастці. Тіла багатьох працівників знайшли поблизу проходу до аварійних сходів — неподалік місця, де, за попередніми даними, почалася пожежа.

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«Більшість загиблих виявили на другому поверсі фабрики. Багато тіл були сильно обгорілими», — розповів рятувальник Джаджулі.

За його словами, дорогою до аварійного виходу працівникам доводилося долати коридори та повороти. Через близькість сходів до осередку займання люди могли не встигнути вибратися, коли вогонь почав швидко поширюватися будівлею.

Деякі загиблі лежали групами — ймовірно, вони намагалися разом урятуватися, але опинилися заблокованими. Крім того, евакуацію могла ускладнити несправність ліфта.

У поліції повідомили, що попередні судово-медичні дослідження підтвердили загибель 26 людей. Серед них семеро чоловіків і дев’ятеро жінок. Ще десять тіл настільки обгоріли, що встановити особи загиблих візуально неможливо. Для ідентифікації використовуватимуть аналіз ДНК.

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На момент інциденту на фабриці перебували близько 300 людей. За попередньою версією, займання могло початися в охолоджувальному обладнанні на другому поверсі. Вцілілі працівники розповіли, що під час пожежі сигналізація не спрацювала. За їхніми словами, попередження колег, які почали кричати про небезпеку, допомогли іншим вчасно залишити приміщення.

Заступник начальника поліції провінції Бантен Зайн Дві Нугрохо заявив, що виявлено попередні ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з недбалістю. Водночас представники компанії раніше запевняли, що на підприємстві регулярно проводили навчання з евакуації, а аварійні виходи, пожежні гідранти та інші системи безпеки були справними.

Своєю чергою, омбудсмен Індонезії закликав перевірити дотримання трудових прав працівників, зокрема питання зарплат, соціального страхування та компенсацій за нещасні випадки на виробництві.

Нагадаємо, на півдні Нігерії перекинувся пасажирський човен. Судно перевозило людей з однієї громади до іншої на похоронну церемонію, коли раптово пішло на дно. Щонайменше 24 людини загинули та ще 24 було вдалось врятувати.

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