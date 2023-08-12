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Зганьбив наречену: чоловік сказав "ні" на власному весіллі при 200 гостях – яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зганьбив наречену: чоловік сказав "ні" на власному весіллі при 200 гостях – яка причина

Массімо Сегре та Христина Сейманді / Фото: BILD

В Італії чоловік на власному весіллі присоромив наречену.

В Італії, у місті Турин, на церемонії одруження 64-річний Массімо Сегре сказав "ні" при 200 гостях і виступив із критикою 47-річної нареченої Христини Сейманді.  

Про це пише BILD. 

Массімо Сегре – успішний банкір, Христина Сейманді – відомий політконсультант. Вони зустрічалися три роки, а згодом організували весілля, на яке зібрались близько 200 осіб.

Наречений почав промову з подяки гостям, а потім сказав: 

"Я завжди думав, що любити когось означає бажати йому благополуччя. Навіть більше, ніж твоє власне. І тому я даю Христині свободу кохати, особливо відомого адвоката", - сказав Массімо. 

Банкір розповів, що заздалегідь приготував план помсти, дізнавшись, що кохана зрадила його з юристом. Але він вирішив не скасовувати весілля, а повідомити про це прилюдно просто на церемонії. Сегре запропонував нареченій вирушити в медовий місяць "зі своїм адвокатом", перепросив перед гостями та пішов. З чуток, він нібио поїхав у подорож на Занзібар.

Як пишуть ЗМІ, Христина Сейманді готує позов проти екснареченого. 

"Наді мною сміється вся Італія. Це схоже на полювання на відьом. Люди шепочуться, коли бачать мене, показують пальцем. Я більше не можу вийти надвір, щоб мене не впізнали. Багато хто сміється з мене, інші розуміють. Насправді він спокійна, врівноважена людина. І ми справді хотіли одружитися. А що мені тепер робити з весільною сукнею", - сказала вона в інтерв'ю BILD. 

Нагадаємо, у США ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти, кумедне відео.

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Дата публікації
Перегляди
1374
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