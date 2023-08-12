Зганьбив наречену: чоловік сказав "ні" на власному весіллі при 200 гостях – яка причина

В Італії, у місті Турин, на церемонії одруження 64-річний Массімо Сегре сказав "ні" при 200 гостях і виступив із критикою 47-річної нареченої Христини Сейманді.

Про це пише BILD.

Массімо Сегре – успішний банкір, Христина Сейманді – відомий політконсультант. Вони зустрічалися три роки, а згодом організували весілля, на яке зібрались близько 200 осіб.

Наречений почав промову з подяки гостям, а потім сказав:

"Я завжди думав, що любити когось означає бажати йому благополуччя. Навіть більше, ніж твоє власне. І тому я даю Христині свободу кохати, особливо відомого адвоката", - сказав Массімо.

Банкір розповів, що заздалегідь приготував план помсти, дізнавшись, що кохана зрадила його з юристом. Але він вирішив не скасовувати весілля, а повідомити про це прилюдно просто на церемонії. Сегре запропонував нареченій вирушити в медовий місяць "зі своїм адвокатом", перепросив перед гостями та пішов. З чуток, він нібио поїхав у подорож на Занзібар.

Як пишуть ЗМІ, Христина Сейманді готує позов проти екснареченого.

"Наді мною сміється вся Італія. Це схоже на полювання на відьом. Люди шепочуться, коли бачать мене, показують пальцем. Я більше не можу вийти надвір, щоб мене не впізнали. Багато хто сміється з мене, інші розуміють. Насправді він спокійна, врівноважена людина. І ми справді хотіли одружитися. А що мені тепер робити з весільною сукнею", - сказала вона в інтерв'ю BILD.

Нагадаємо, у США ведмідь увірвався на весілля та з'їв десерти, кумедне відео.

Читайте також: