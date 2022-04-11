Зголодніла за брендами Росія займеться паралельним імпортом: завозитиме продукцію без дозволу компаній

У Росії "сірий" імпорт вважався контрабандою, але через санкції в Госдумі вирішили "поправити" свій закон.

Щоб повернути на свій ринок товари брендів, які припинили або призупинили роботу в Росії, влада РФ має намір вдатися до паралельного імпорту: звозити товари без дозволу правоовласників.

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З такою ініціативою виступило Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації, повідомляють "Известия".

Російське відомство вже складає список брендів в легкій промисловості та інших галузях, які пішли з російського ринку. Надалі їхня продукція потрапить під паралельний імпорт, тобто їх ввозитимуть до РФ без дозволу самих брендів.

Російська влада планує здійснювати імпорт альтернативними каналами. Зокрема, люксові товари продають в Росії через ексклюзивних дистрибуторів з країн ЄАЕС (Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан).

Зазначимо, що паралельний імпорт, відомий також як "сірий" імпорт, означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Досі паралельний імпорт був заборонений а Росії статтею 1487 Цивільного кодексу РФ і товар міг ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте, як повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, у Росії "нещодавно прийняли закон, який наділяє уряд правом визначати переліки продукції, щодо якої фактично встановлюється міжнародний принцип вичерпання прав на товарний знак у разі, коли вона продається власником у будь-якій частині світу", пише "Интерфакс".

Нагадаємо, у зв'язку з нападом Росії на Україну, багато світових компаній заявили про припинення роботи і поставок своїх товарів до РФ.

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