Згоріли заживо люди і сотні будинків: у Росії вирують масштабні пожежі в різних регіонах (відео, фото)

Згоріли заживо люди і сотні будинків: у Росії вирують масштабні пожежі в різних регіонах (відео, фото)

У Росії уже декілька днів "гаряче" через масштабні пожежі, які виникли у різних регіонах РФ. Несприятливі погодні умови не дають рятувальникам ліквідувати загорання.

Пожежі охопили гектари землі Росії. Палає усе: житлові будинки, подвір'я, школи, дачі, магазини, ліси. Зокрема, пожежі вирують в Красноярському краї, Омській, Іркутській, Кемеровській областях.

Фото та відео наслідків пожеж публікують російські пабліки та засоби масової пропаганди.

Внаслідок масштабних пожеж уже є жерти серед цивільного населення, серед яких - діти. Також вогонь знищив сотні житлових будинків.

Як повідомляє МНС РФ, через пожежі в Красноярському краї 5 людей загинуло і як мінімум 17 людей постраждали. Згоріло пів тисячі осель. Окрім цього, лісові пожежі на сході Красноярського краю перекинулися на дачі, повідомили у регіональному главку МВС. РосЗМІ з посиланням на Федеральне агентство лісового господарства називають причину пожеж - коротке замикання на підстанціях і лініях електропередачі.

❗️ Краевой телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев сообщает об огромном пожаре еще и в Уяре.



До этого официально было известно, что в разных районах края огонь перекинулся на 60 зданий pic.twitter.com/rjT9tCTJtl — Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

В Уярском районе горит поселок Громадск. По сообщению госканала «Енисей», пожарной техники нет, потому что вся она задействована на тушение города Уярhttps://t.co/dA0RO4X0lV pic.twitter.com/9n9yOyPeBY — Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

Окрім пожеж, у Красноярському краї бушують пилові бурі, які не дозволяють загасити масштабні загорання на території області. Губернатор Красноярського краю через масштабні пожежі запровадив режим НС. Там горять десятки будівель, які палають. Вогонь підступає до соціальних закладів.

Місцева влада Омської області інформує, що кількість постраждалих внаслідок масштабних пожеж у восьми поселеннях Омської області збільшилася до 16.

Влада не справляється з ліквідацією пожеж. Рятувальникам не вдається гасити пожежі через несприятливі погодні умови: сильний вітер та +24. Також через масштаби не вистачає техніки для гасіння загорань. Місцева влада розгортає пункти тимчасового розміщення.

Лесной пожар перекинулся на жилые дома и школу в Приангарьеhttps://t.co/tfBKa7pNXu pic.twitter.com/Xrxz1wIxyf — Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

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