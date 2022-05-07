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Згоріли заживо люди і сотні будинків: у Росії вирують масштабні пожежі в різних регіонах (відео, фото)

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Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел / ©

У Росії уже декілька днів "гаряче" через масштабні пожежі, які виникли у різних регіонах РФ. Несприятливі погодні умови не дають рятувальникам ліквідувати загорання.

Пожежі охопили гектари землі Росії. Палає усе: житлові будинки, подвір'я, школи, дачі, магазини, ліси. Зокрема, пожежі вирують в Красноярському краї, Омській, Іркутській, Кемеровській областях.

Фото та відео наслідків пожеж публікують російські пабліки та засоби масової пропаганди.

Внаслідок масштабних пожеж уже є жерти серед цивільного населення, серед яких - діти. Також вогонь знищив сотні житлових будинків. 

Як повідомляє МНС РФ, через пожежі в Красноярському краї 5 людей загинуло і як мінімум 17 людей постраждали. Згоріло пів тисячі осель. Окрім цього, лісові пожежі на сході Красноярського краю перекинулися на дачі, повідомили у регіональному главку МВС. РосЗМІ з посиланням на Федеральне агентство лісового господарства називають причину пожеж - коротке замикання на підстанціях і лініях електропередачі.

Окрім пожеж, у Красноярському краї бушують пилові бурі, які не дозволяють загасити масштабні загорання на території області. Губернатор Красноярського краю через масштабні пожежі запровадив режим НС. Там горять десятки будівель, які палають. Вогонь підступає до соціальних закладів. 

Місцева влада Омської області інформує, що кількість постраждалих внаслідок масштабних пожеж у восьми поселеннях Омської області збільшилася до 16. 

Влада не справляється з ліквідацією пожеж. Рятувальникам не вдається гасити пожежі через несприятливі погодні умови: сильний вітер та +24. Також через масштаби не вистачає техніки для гасіння загорань. Місцева влада розгортає пункти тимчасового розміщення.

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