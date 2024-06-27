Згорів будинок відомого диктатора: чи будуть відновлювати історичну будівлю - Bild (фото)

В місті Нойнкірхен вщент згорів будинок диктатора Східної Німеччини (1970 та 1980 рр) Еріха Хонекера.

Про це йдеться в матеріалі BILD.

"Від початку перебудови в СРСР Хонекер залишився на консервативно-комуністичних позиціях і в 1989 році пішов у відставку. Незабаром НДР перестала існувати. Проти екс-диктатора порушили кримінальну справу, він провів кілька місяців у СІЗО Берліна. Потім він утік до Москви, а потім до Чилі, де помер 1994 року", - йдеться у джерелі.

Диктатор Східної Німеччини (1970 та 1980 рр) Еріх Хонекер Фото: BILD

Хоча Хонеккер правив на сході, він народився в 1912 році в місті Нойнкірхен на самому заході Німеччини, в регіоні Саар.

Фото: Bild

1987 року під час візиту до ФРН правитель НДР відвідував свій рідний дім.

Фото: Bild

Після об'єднання Німеччини дерев'яний будинок перейшов у приватну власність, ним володіла турецька родина. У вівторок увечері воно спалахнуло, полум'я перекинулося і на сусідні будівлі.

На щастя, ніхто не постраждав. Обер-бургомістр Нойнкірхена Йорг Ауманн (СДПН) заявив BILD, що влада поки не вирішила, чи відновлюватимуть будівлю: "Він, звичайно, історична особистість, яка народилася тут. Ми ніколи цього не приховували, а навпаки, завжди вважали це частиною історії міста. Але ми не робили з цього якогось культу".

Нагадаємо, днями у Києві було ліквідовано масштабну пожежу. 26 червня у столиці горіла нежитлова будівля в Деснянському районі.

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