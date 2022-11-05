Згорів "Полігон": у російській Костромі пожежа охопила будівлю кафе, постраждали люди

Пожежа сталася у кафе "Полігон" на вулиці Нікітській у Костромі.
Площа займання становить 3500 кв. метрів, евакуйовано 250 осіб, повідомили у прес-службі МНС Росії.
Під час пожежі була загроза обвалення в кафе в Костромі, пожежі присвоєно третій номер складності.
Чотири особи постраждали внаслідок пожежі у кафе "Полігон" у Костромі, поширення вогню локалізовано.
Нагадаємо, що раніше в Санкт-Петербурзі на складі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив до 6 тисяч квадратних метрів і згодом збільшився до 12 тис.
Раніше повідомлялося, що в російській Пермі вибухнув пороховий завод. Цей завод працював у три зміни, щоб зробити боєприпаси для вбивства українців.
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