Пожежа сталася у кафе "Полігон" на вулиці Нікітській у Костромі.

Площа займання становить 3500 кв. метрів, евакуйовано 250 осіб, повідомили у прес-службі МНС Росії.

Під час пожежі була загроза обвалення в кафе в Костромі, пожежі присвоєно третій номер складності.

Чотири особи постраждали внаслідок пожежі у кафе "Полігон" у Костромі, поширення вогню локалізовано.

Нагадаємо, що раніше в Санкт-Петербурзі на складі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив до 6 тисяч квадратних метрів і згодом збільшився до 12 тис.

Раніше повідомлялося, що в російській Пермі вибухнув пороховий завод. Цей завод працював у три зміни, щоб зробити боєприпаси для вбивства українців.

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