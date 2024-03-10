Зграя дронів атакувала авіаційний завод у Таганрозі: з'явилися фото наслідків

Ціллю став авіазавод, де ремонтують літаки А-50.

У ніч проти 9 березня у російському Таганрозі Ростовської області прогриміли вибухи. Атака тривала близько години (за іншими даними, близько півтори години).

У Мережі з'явився супутниковий знімок наслідків прильоту чотирьох дронів-камікадзе на територію авіаремонтного заводу в Таганрозі, де ремонтувався літак ДРЛО А-50.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у себе в Telegram-канал заявив, що силами ППО в Таганрозі було нібито відбито масову атаку БПЛА.

Згодом він повідомив, що підрозділи ППО відбили вже другу атаку в небі над Ростовською областю. Було знищено кілька БПЛА на підльоті до Морозовська.

Дрони у Таганрозі атакували важливий завод

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що метою атаки був авіаційний завод імені Берієва.

"За попередньою інформацією, безпілотники ЗСУ атакували територію авіаційного підприємства, що входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва", — повідомили російські ЗМІ.

Місцеві Телеграм-канали підтвердили, що авіаційний завод імені Берієва постраждав унаслідок атаки БПЛА.

Відомо, що на цьому підприємстві модернізують літаки ДРЛО А-50, А-100, а також обслуговують літаки Ту-95 та Ту-142.

Читайте також: