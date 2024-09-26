Зграя мавп врятувала шестирічну дівчинку від ґвалтівника, який встиг її роздягнути: що вони зробили

Зграю мавп назвали героями після того, як тварини зупинили спробу сексуального насильства над шестирічною дівчинкою.

Про це пише Daily Star.

В Індії, згідно з місцевими повідомленнями, зграя втрутилася після того, як дівчинку заманили до покинутої будівлі в Багхпаті. Чоловік, який переховувався від поліції, зняв з неї одяг і спробував зґвалтувати. Але саме в цей момент на нього "агресивно кинулася зграя мавп", яка змусила його втекти з місця злочину.

У розмові з місцевими ЗМІ батько дівчинки сказав: "Моя дочка гралася на вулиці, коли обвинувачений забрав її. Чоловіка можна було побачити на відеозаписах з камер спостереження, він йшов вузькою доріжкою разом з моєю донькою. Його особистість ще належить встановити. Він також погрожував моїй дитині, що вб'є мене – моя дочка була б уже мертва, якби не втрутилися мавпи".

Зі свого боку, представник поліції Багхпата Харіш Бхадорія розповів Times Of India: "Ми чули про інцидент за участю мавп і розслідуємо цю справу. Після скарги батьків було зареєстровано повідомлення про злочин за статтями 74 (напад або застосування злочинної сили до жінки з метою образити її скромність), 76 (напад або застосування злочинної сили до жінки з метою роздягти її) та Законом про захист дітей від сексуальних злочинів. За потреби будуть додані інші розділи. Ми намагаємося ідентифікувати та затримати обвинуваченого".

Нині триває полювання на злочинців по всьому місту, і багато хто в соціальних мережах називає групу мавп "героями" і "рятівниками".

Місто Багхпат розташоване на околиці Делі і має населення близько 50 000 осіб, згідно з останнім переписом населення, проведеним 2011 року.

Нагадаємо, в Індії тигр напав на чоловіка, який зупинився помочитися. На щастя, чоловік залишився живим.

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