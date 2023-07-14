Зґвалтував та змусив займатись сексом одна з одною: у Росії "шеф" познущався з прибиральниць 

У Москві зварювальник вдавав з себе "шефа" та викрав, зґвалтував і змусив займатись сексом одна з одною двох прибиральниць.

Про це пише пропагандистський телеграм-канал Baza.

У Москві зварювальник запропонував двом дівчатам роботу прибиральниць. Він заманив їх на закинуту територію одного із заводів. Там чоловік наказав дівчатам навести порядок. Коли вони почали прибирати, він замкнув їх. Тоді "шеф" наказав дівчатам роздягнутись, після відмови, він вдарив прибиральниць.

Чоловік зґвалтував дівчат. А після цього ще і змусив їх займатись сексом одна з одною.

Після сексуального насильства чоловік відпустив потерпілих і ті викликали поліцію. Уже відомо, що збоченцем виявився 43-річний чоловік. Пропагандисти стверджують, що він та потерпілі - громадяни Киргистану.

Нагадаємо, у Росії остаточно заборонили змінювати стать.

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