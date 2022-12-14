Жаба і гадюка: Гіркін "наїхав" на Соловйова і покликав на дебати

Соловйов своєю чергою заявив, що Гіркін обіс**вся на фронті, тому має "сидіти і не ганьбитися".

Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, назвавши його "всепропальщиком" і представником "псевдопатріотичної колони".

Про це Соловйов заявив в ефрірі пропагандистських ЗМІ.

"Поїхав повоювати з пафосом, обіс**вся і повернувся. Як вияснилося, на передову не пустили. Ну то до "вагнерівців" треба було записатися. Стратег х**нов – Слов'янськ про**ав, відійшов до Донецька, втік звідти.

Яке право цей антипатріотичний блогер має, щоб пояснювати військовому командуванню, як треба воювати. А чого сам не показав? Якщо ти не здатний організувати власну доставку до передової, як ти можеш командувати людьми і говорити, що здатен вирішити хоч якесь завдання?", – заявив Соловйов.

На його думку, Стрєлков нічого не розуміє у сучасній війні, тому має "сидіти і не ганьбитися".

Що відповів Гіркін-Стрєлков

Терорист Стрєлков довго не барився з відповіддю і різко відповів своєму опоненту, назвавши його "гумовим виробом №2" (так у СРСР називали презервативи – Ред.).

Гіркін зауважив що у своєму шоу Соловйов, як завжди, рясно і нестримно брехав. Він викликав Соловйова на дебати.

"Прошу передати нешановному Володимиру Рудольфовичу, що я готовий на будь-які публічні дебати з ним, проведені на будь-якому нейтральному (тобто не редагованому ним та його спонсорами) майданчику. За будь-якою темою, яку він захоче порушити (крім мого особистого життя, питання якого навіть такого "гумового виробу № 2", як він – не стосуються жодного разу. Єдина умова з мого боку – дебати мають відбуватися у прямому ефірі і на них додатково має вестись запис "нейтральними" операторами.

Якщо ж Володимир Рудольфович не здатний організувати дебати через брак ресурсів - то (за наявності його згоди) – я організую майданчик сам", – зазначив терорист.

Проте Гіркін впевнений, що Соловйов йому не відповість, бо "ця боягузлива і наскрізь брехлива істота не ризикуватиме своєю "репутацією" "золотого язика РФ".

"Але чим чорт не жартує? Раптом Володимир Рудольфович настільки самовпевнений, що вирішить "розкотити" мене у прямому ефірі?", – підсумував він.