Жаба і гадюка: Гіркін "наїхав" на Соловйова і покликав на дебати

Соловйов своєю чергою заявив, що Гіркін обіс**вся на фронті, тому має "сидіти і не ганьбитися".
Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, назвавши його "всепропальщиком" і представником "псевдопатріотичної колони".
Про це Соловйов заявив в ефрірі пропагандистських ЗМІ.
"Поїхав повоювати з пафосом, обіс**вся і повернувся. Як вияснилося, на передову не пустили. Ну то до "вагнерівців" треба було записатися. Стратег х**нов – Слов'янськ про**ав, відійшов до Донецька, втік звідти.
Яке право цей антипатріотичний блогер має, щоб пояснювати військовому командуванню, як треба воювати. А чого сам не показав? Якщо ти не здатний організувати власну доставку до передової, як ти можеш командувати людьми і говорити, що здатен вирішити хоч якесь завдання?", – заявив Соловйов.
На його думку, Стрєлков нічого не розуміє у сучасній війні, тому має "сидіти і не ганьбитися".
Що відповів Гіркін-Стрєлков
Терорист Стрєлков довго не барився з відповіддю і різко відповів своєму опоненту, назвавши його "гумовим виробом №2" (так у СРСР називали презервативи – Ред.).
Гіркін зауважив що у своєму шоу Соловйов, як завжди, рясно і нестримно брехав. Він викликав Соловйова на дебати.
"Прошу передати нешановному Володимиру Рудольфовичу, що я готовий на будь-які публічні дебати з ним, проведені на будь-якому нейтральному (тобто не редагованому ним та його спонсорами) майданчику. За будь-якою темою, яку він захоче порушити (крім мого особистого життя, питання якого навіть такого "гумового виробу № 2", як він – не стосуються жодного разу. Єдина умова з мого боку – дебати мають відбуватися у прямому ефірі і на них додатково має вестись запис "нейтральними" операторами.
Якщо ж Володимир Рудольфович не здатний організувати дебати через брак ресурсів - то (за наявності його згоди) – я організую майданчик сам", – зазначив терорист.
Проте Гіркін впевнений, що Соловйов йому не відповість, бо "ця боягузлива і наскрізь брехлива істота не ризикуватиме своєю "репутацією" "золотого язика РФ".
"Але чим чорт не жартує? Раптом Володимир Рудольфович настільки самовпевнений, що вирішить "розкотити" мене у прямому ефірі?", – підсумував він.
Чому Гіркіна не карають за різкі заяви
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ до України, а особливо – після поразки окупантів під Києвом та на північному напрямку, Гіркін став активно критикувати військове командування РФ. Проте, на відміну від опозиційних російських діячів, покарання за свої висловлювання він не поніс.
Російський правозахисник Майк Фейгін заявив, що Гіркін діє під кураторством ФСБ, якій вигідна критика Шойгу та Міноброни. Розслідувач Bellingcat також вважає, що Гіркіна не покарали за критику війни, бо він має неабиякий "дах" у російському ГРУ.
У жовтні терорист відправився на фронт. ГУР пообіцяло заплатити $100 тис. тим, хто захопить Гіркіна-Стрєлкова в український полон.
У грудні 2022 року терорист Гіркін поскаржився, що перебував на фронті "на пташиних правах, тому був змушений повернутися до Москви.