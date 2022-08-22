"Жаби й гадюки спецслужб РФ почали внутрішньовидову боротьбу" - Подоляк про "причетних" до вибуху автомобіля з донькою Дугіна

Російська пропаганда вигадала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка та її 12-річна дитина.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію російських спецслужб про нібито причетність українки до вибуху автомобіля з донькою Дугіна.
Про це він написав у Twitter.
"Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки спецслужб РФ почали внутрішньовидову боротьбу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.
Згодом у Росії заявили, що за два дні розкрили вбивство доньки Олександра Дугіна.
Пропагандисти із посиланням на Федеральну службу безпеки РФ повідомляють, що виконавиця – нібито громадянка України, яка після злочину втекла до Естонії.
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