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Жах першої шлюбної ночі: нареченого вбило струмом одразу після весілля

Жах першої шлюбної ночі: нареченого вбило струмом одразу після весілля

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1667
Час на прочитання
1 хв
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Жах першої шлюбної ночі: нареченого вбило струмом одразу після весілля

Азіз Карамбалі з дружиною / Фото: Facebook

Він з гостями свята купався у басейні.

Найщасливіший день у житті пари перетворився на жах, коли наречений помер від удару струмом у першу шлюбну ніч.

Про це пише mirror.co.uk.

33-річний Азіз Карамбалі з Тунісу одружився у місті Хаммамет. Трагедія розгорнулася після того, як гості розійшлися після святкування весілля.

Азіз Карамбалі з дружиною / Фото: Facebook / ©
Азіз Карамбалі з дружиною / Фото: Facebook

Азіз та двоє його приятелів, які залишилися після вечірки, вирішили спуститися до басейну та скупатися. Але коли вони вже збиралися виходити, у воду потрапив електричний дріт, який ударив струмом усіх трьох чоловіків.

Двоє друзів дивом вижили, а наречений, на жаль, загинув.

Азіз Карамбалі / Фото: Facebook / ©
Азіз Карамбалі / Фото: Facebook

Очевидці розповіли, що електричний стовп поряд з басейном був пошкоджений і якимось чином призвів до витоку струму у воду.

Тіло Азіза відправили на розтин, поліція продовжує розслідування.

Нагадаємо, у Польщі після похорону дідуся загинув його 25-річний онук. Родичі ще були на кладовищі.

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Дата публікації
Перегляди
1667
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