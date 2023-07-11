Жах першої шлюбної ночі: нареченого вбило струмом одразу після весілля

Він з гостями свята купався у басейні.
Найщасливіший день у житті пари перетворився на жах, коли наречений помер від удару струмом у першу шлюбну ніч.
Про це пише mirror.co.uk.
33-річний Азіз Карамбалі з Тунісу одружився у місті Хаммамет. Трагедія розгорнулася після того, як гості розійшлися після святкування весілля.
Азіз та двоє його приятелів, які залишилися після вечірки, вирішили спуститися до басейну та скупатися. Але коли вони вже збиралися виходити, у воду потрапив електричний дріт, який ударив струмом усіх трьох чоловіків.
Двоє друзів дивом вижили, а наречений, на жаль, загинув.
Очевидці розповіли, що електричний стовп поряд з басейном був пошкоджений і якимось чином призвів до витоку струму у воду.
Тіло Азіза відправили на розтин, поліція продовжує розслідування.
Нагадаємо, у Польщі після похорону дідуся загинув його 25-річний онук. Родичі ще були на кладовищі.
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