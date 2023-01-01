"Жахи великої війни знову з'явилися у Європі": президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним

За словами Саулі Нійністе, обидва диктатори прорахувалися з нападом.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе під час свого новорічного звернення зазначив, що 2022-й "повернув світ у минуле", оскільки "жахи великої війни знову з'явилися у Європі". Також Нійністе порівняв очільника Кремля Володимира Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Про це йшлося у промові Саулі Нійністе напередодні Нового року.

"Неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні. Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Йдеться про те, що люди живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи, а нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", - підкреслив Нійністе.

Він також закликав співгромадян наважитися говорити про мир для того, щоб покласти край стражданням українців.

"Кожного божого дня, поки війна в Україні триває, це збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура", - зазначив він.

Президент також наголосив, що справедливий мир - це надважлива мета, тож будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку, як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН.

Раніше очільник комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд розібрав європейську архітектуру безпеки після війни в Україні. Він також розповів, яке майбутнє чекає на НАТО.

Тим часом в ОП вважають, що Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця і вимагатиме повного виведення російських військ.

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