“Жахлива атака з ножем”: у Німеччині сирійський біженець скоїв напад на пасажирів у потязі

“Жахлива атака з ножем”: у Німеччині сирійський біженець скоїв напад на пасажирів у потязі

У результаті нападу троє осіб отримали поранення.

Вранці у суботу, 6 листопада, у потязі, який слідував між німецькими містами Регенсбургом і Нюрнбергом, 27-річний сирієць скоїв напад на пасажирів із ножем.

Як повідомляє видання Bild, важкі поранення отримали троє чоловіків віком 26, 39 та 60 років, двоє з них — у важкому стані.

Загалом у потязі було близько трьохсот пасажирів. Мотиви та обставини нападу наразі не встановлено. За словами очевидців, молодий чоловік скаржився на психологічні проблеми і звертався до служби допомоги. Кажуть, що він прибув до Німеччини в 2014 році і був визнаним біженцем.

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Затримати нападника вдалося оперативно, оскільки в той же час до Ренесбурга відправлялвся спецпідрозділ баварської поліції на обслуговування футбольного матчу.

Пасажирів евакуювали з потяга, який екстрено зупинили біля станції Зойберсдорф. На місці події працюють поліцейські, бригади медиків та психологи.

Федеральний міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер у Twitter назвав жахливою атаку з ножем на залізниці, побажав постраждалим швидкого одужання та подякував екстреним службам.

Нагадаємо, раніше в токійському метро чоловік у костюмі Джокера накинувся на пасажирів з ножем та влаштував пожежу.

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