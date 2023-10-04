Жахлива аварія із українцями в Італії: у МЗС уточнили кількість жертв та потерпілих

Загрози життю постраждалим українцям немає, повідомили у МЗС.
За уточненими даними, в жахливій аварії у Венеції, яка сталася напередодні ввечері, загинуло четверо українців, ще четверо - отримали поранення.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі для ТСН.ua.
"Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає", - розповів він.
Ніколенко наголосив, що українські консули надають громадянам консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.
Нагадаємо, ЗМІ назвали попередню причину ДТП в Італії, в якій загинуло понад 20 людей.
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