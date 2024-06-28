Жахлива аварія у Словаччині:  автобус зіткнувся з потягом, в якому могли були українці

Внаслідок зіткнення щонайменше п'ятеро людей загинули.
Потяг Прага-Будапешт зіткнувся з автобусом поблизу словацького міста Нове Замки в четвер, 27 червня. Внаслідок аварії потяг загорівся, автобус зазнав сильних ушкоджень. Словацька служба порятунку підтвердила загибель чотирьох людей, ще п'ятеро дістали поранення.
Про це повідомило АР.
Жахлива аварія сталася після 17:00 за місцевим часом. Словацька залізнична компанія ZSSK повідомила, що на момент аварії у поїзді Eurocity перебувало понад 100 пасажирів. Усіх, хто залишився неушкодженим, після аварії відвезли автобусами до міста Стурово на кордоні з Угорщиною.
Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свідків аварії, які їхали у цьому потягу, повідомив, що у потягу були українці.
За словами свідків, внаслідок аварії загинули щонайменше п'ятеро пасажирів автобуса, тіло принаймні однієї з жертв повністю згоріло.
"Кілька постраждалих перебувають у важкому стані. Серед постраждалих водій автобуса та водій поїзда. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Причини аварії невідомі, їх розслідування триває", – написав Глагола.
Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус з українцями. В салоні було 57 пасажирів.
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