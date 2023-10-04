Жахлива ДТП у Венеції: пара запізнилася на автобус на 2 хвилини

Неймовірна історія везіння: 23-річна Софія Заккарія та 22-річний Ніко фон Енгельман з Кельна могли опинитися серед числа жертв, але 2 хвилини запізнення врятували їм життя.

Подружжя з Кельна запізнилося на дві хвилини на автобус, який розбився у Венеції.

Про це пише Вild.

23-річна Софія Заккарія та 22-річний Ніко фон Енгельман з Кельна провели свій останній день відпустки у Венеції у вівторок і хотіли ввечері повернутися на автобусі до кемпінгу в Маргері (континентальний район Венеції). Вони запізнилися на автобус, що буквально врятувало подружжю життя. Їхній автобус зірвався з естакади на залізничне полотно.

Софія Заккарія та Ніко фон Енгельман / Фото: The Bild

"У мене мурашки по шкірі, коли я думаю про те, що ми могли б сісти на той автобус. Ми безперечно бачили людей в автобусі за сніданком. Можливо вони були нашими сусідами по готелю", – каже Софія.

31-річна Еміне і 30-річний Ферхат з німецького Гайденхайма були у Венеції зі своєю донькою Зарою і також хотіли сісти на цей автобус.

"Це була Ліга чемпіонів, я хотів подивитися гру. Але ми спізнилися на автобус. Я поскаржився своїй дружині, що не можу дивитися гру через неї", – розповідає Ферхат.

Зараз він цьому дуже радий. "Добре, що моїй доньці не довелося пройти через усе це. Я просто обіймав її кожні кілька хвилин", — додає він.

Місце ДТП у Венеції / Фото: Associated Press

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня у Венеції з естакади впав автобус. Загинула 21 людина, ще 18 зазнали травм. Мер Венеції Луїджі Бруньяро майже одразу повідомив, що на місці події знайшли українські паспорти.

В МЗС України згодом повідомили, що в жахливій аварії загинуло п'ятеро українців та троє - отримали поранення.

Пізніше у МЗС уточнили: внаслідок ДТП загинули четверо українців, ще четверо зазнали поранень.

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