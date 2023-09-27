"Жахлива наруга": Трюдо перепросив за запрошення ветерана СС "Галичина" на виступ Зеленського

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо попросив вибачення від імені Канади після того, як ветерана СС "Галичина" було запрошено до парламенту на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CBC.

"Усі ми, хто був у цій палаті у п'ятницю, глибоко шкодуємо про те, що встали та аплодували, хоча ми зробили це, не усвідомлюючи контексту", –сказав Трюдо.

Наруга над жертвами Голокосту

За словами прем'єр-міністра, це була жахлива наруга над пам'яттю мільйонів людей, які загинули в Голокості. Запрошення колишнього солдата Ярослава Гунки була дуже болісною для євреїв, поляків, циган, ЛГБТ спільноти та інших людей, які зазнали нападів нацистського режиму у Другій світовій війні.

Трюдо також повторив, що Канада глибоко шкодує за зображення Зеленського, який аплодує Гуньці. Цей образ використали російські пропагандисти.

Нагадаємо, на тлі запрошення Гуньки спікер Палати громад Канади Ентоні Рота оголосив про відставку. Усе, що відомо про скандал, читайте у матеріалі.

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